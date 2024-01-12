Leonardo Bonucci Fenerbahçe'den reddedemeyeceği bir teklif aldı

12 Ocak 2024 19:59 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 20:10

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, kariyerinin son dönemini kupalarla geçirmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe Televizyonuna konuşan İtalyan futbolcu, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana yapılan karşılama için de minnettarım. Her zaman ilk duygular çok önemlidir. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Belirtmiş olduğum gibi ilk karşılaşma çok önemli. Sosyal medyadan çok mesaj aldım. Sarı lacivert kalpli mesajların çoğunu okudum. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'Ü ÇOK SEVDİ

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçtaki atmosferden övgüyle söz ederek, "İnanılmazdı. Taraftarlarımız harika destek oldular. Talip olduğumuz bütün kupaları kazanmak istiyorsak onlar da bizler kadar önemli. Birlikte savaşıp, birlikte kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.

MERİH DEMİRAL'A İTALYANCA ÖĞRETTİ

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Merih Demiral, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile konuştuğunu anlatan İtalyan futbolcu, şunları kaydetti:

"Onların söyledikleri benim için çok önemliydi. Bu önemli forma altında neler yapmam gerektiğini bana anlattılar. Ben de buraya tecrübemi getirdim. Takım arkadaşlarımla savaşmak için geldim. Çünkü kariyerimin son dönemindeyim ve bunu kupalarla tamamlamak istiyorum. Tabii ki en kısa sürede Türkçe'yi de öğrenmem gerekiyor. Merih, 'Ben Juventus'ta iken sen bana İtalyanca öğretmiştin. Şimdi ben sana Türkçe öğreteceğim' dedi."

BONUCCİ İLK İDMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Leonardo Bonucci de antrenmanda yer aldı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan stoper Leonardo Bonucci de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yarı yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.