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    Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! 'Ali Koç gemileri yaktı'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig lideri Fenerbahçe, 20.hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı 1-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Sarı-lacivertlilerle ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

    Rıdvan Dilmen&#039;den Fenerbahçe için olay tahmin! &#039;Ali Koç gemileri yaktı&#039;
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 yenen Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

    Zorlu mücadeleyi TV8,5 kanalında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Sarı-lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'nde final oynayabileceğini belirtti.

    Atina'da oynanacak mayıs ayındaki finali hatırlatan Dilmen,  "Bu kadro ile Atina'da Konferans Ligi finaline gidebilirsiniz. Mayıs ayından bir anda 3 kupa ile çıkabilirsiniz. Konferans Ligi'nde favori olarak Aston Villa ve Fenerbahçe'yi görüyorum ben. Hatta Fiorentina'yı da seyrettim ben bence Aston Villa-Fenerbahçe finali olacaktır. Uzun yıllardır bu kadar geniş ve kaliteli takım görmedim." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! 'Ali Koç gemileri yaktı'

    RIDVAN DİLMEN: İSMAİL KARTAL CESUR KARARLAR ALDI

    İsmail Kartal'ın herkesin beklediği şeyi yaptığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Batshuayi'yi sokarak 4 forvete döndü. İsmail Kartal ben Galatasaray ile puan puana kalmak istemiyorum dedi ve bugün cesur kararlar aldı. Batshuayi'yi sokmamış olsa İrfan Can bu kafaları atamazdı. Bir tavsiyem olsun Tadic'i oturt İrfan'ı oynat. Tadic'i konuşarak da halledebilirsin. Değişikliklerle tamamen ofansif oynamaya başladı Fenerbahçe. İsmail Kartal'ın hamlesi tam şampiyonluğa oynayan bir teknik adam hamlesi oldu. Yapması gerekiyordu ve mükemmel bir hamle yaptı." görüşlerini dile getirdi.

    Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! 'Ali Koç gemileri yaktı'

    RIDVAN DİLMEN: ALİ BEY GEMİLERİ YAKTI

    Fenerbahçe'nin transfer dönemine hızlı girdiğini aktaran Dilmen, "Fenerbahçe'de bu sezon Ali Bey gemileri yaktı. Rakipleri henüz transfer yapmamışken siz iki tane hazır oyuncu getiriyorsunuz. Bu yıl o yıl değil, tasarruf yılı değil dedi. Yabancı oyuncuların birkaç tanesi muhtemelen gidecektir ama onlarla yolları ayırmadan 2 oyuncu getiriyorsun. Ali Koç, 5,5 yıl önce başkan oldu ama ilk kez bu yılı kendi yılı olarak görüyor." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rıdvan DilmenFenerbahçe
    Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! 'Ali Koç gemileri yaktı'
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