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    Okan Buruk, Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı! Arjantinli yıldız o maçta sahada olacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığından dolayı formasından uzak kalan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Okan Buruk, Icardi&#039;nin dönüş tarihini açıkladı! Arjantinli yıldız o maçta sahada olacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlığından dolayı forma giyemedi.

    Maç sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli golcünün dönüşüyle ilgi bilgi verdi.

    OKAN BURUK: YÜZÜNDEKİ KIRIĞIN DURUMUNA BAKACAĞIZ

    Oyuncunun çarşamba günü takıma katılacağını söyleyen Okan Buruk, "Icardi'ye belli bir dinlenme süresi vermiştik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu için karar vereceğiz. Ayağının ve yüzündeki kırığın durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu ilk 11'de mi başlatırız, sonradan mı kullanırız karar vereceğiz. Kadroya girebilecek durumda olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Okan Buruk, Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı! Arjantinli yıldız o maçta sahada olacak

    DAVINSON SANCHEZ ÜMRANİYESPOR MAÇINDA OYNAYACAK

    Son haftalarda sakatlığından dolayı riske edilmeyen Davinson Sanchez'in Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Ocak Perşembe günü Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor ile yapacakları maçta forma giyeceğini belirten Buruk, "Sanchez için programı belliydi. Onun da kendi hazırlığı Ümraniyespor ile yapacağımız Türkiye Kupası maçı. Oyuncularımızın sağlığı çok önemli. Sakatlıkların tekrarlamaması için bazen sabırlı davranıyoruz. Davinson'da da sabırlı davrandık. Kupa maçında oynayacak." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayOkan BurukIcardi
    Haberler > Spor > Okan Buruk, Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı! Arjantinli yıldız o maçta sahada olacak
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