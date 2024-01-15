Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Umut Nayir İstanbul'da kaldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ancak forma şansı bulamayan Umut Nayir, sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandı.

    Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Umut Nayir İstanbul&#039;da kaldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak forma şansı bulamayan Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu. Sarı lacivertli kulüp, Nayir'in sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuya ligin kalan bölümünde başarı dilenirken şu ifadeler kullanıldı:

    "Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen profesyonel futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Siltaş Yapı Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

    164 DAKİKA SÜRE ALDI, KATKI SAĞLAYAMADI

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 6'sı da Süper Lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıkan Umut Nayir, 164 dakika sahada kaldı, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

    Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Umut Nayir'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Umut'la da anlaştık son detayları konuşacağız. Umut aksilik olmazsa pazartesi aramıza katılacak" ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Umut Nayir İstanbul'da kaldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Galatasaray Kayserispor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Kayserispor maçı özeti ve golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? - SporGalatasaray Kayserispor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Kayserispor maçı özeti ve golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?CANLI | Galatasaray 1-1 Kayserispor - SporCANLI | Galatasaray 1-1 KayserisporBonucci sonrası taraftarı heyecanlandıran bir hamle daha! Fenerbahçe milli yıldız ile anlaştı - SporBonucci sonrası taraftarı heyecanlandıran bir hamle daha! Fenerbahçe milli yıldız ile anlaştıSagiv Jehezkel ve Eden Karzev PFDK'ya sevk edildi - SporSagiv Jehezkel ve Eden Karzev PFDK'ya sevk edildiBaşakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev skandal paylaşım sonrası serbest bırakıldı - SporBaşakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev skandal paylaşım sonrası serbest bırakıldıÖmür boyu men cezası alan Faruk Koca, Kulüpler Birliği toplantısına katıldı - SporÖmür boyu men cezası alan Faruk Koca, Kulüpler Birliği toplantısına katıldıBeşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş'ta ayrılık! Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu'Hain' Revivo'dan İsrailli Jehezkel'e küstahça destek: Sen bir şampiyonsun - Spor'Hain' Revivo'dan İsrailli Jehezkel'e küstahça destek: Sen bir şampiyonsunGalatasaray'da Icardi gelişmesi! Brezilya'da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu - SporGalatasaray'da Icardi gelişmesi! Brezilya'da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli olduBasketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi! Dörtlü finalin oynanacağı şehir belli oldu - SporBasketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi! Dörtlü finalin oynanacağı şehir belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...