Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu! Umut Nayir İstanbul'da kaldı

15 Ocak 2024 22:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 22:00

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak forma şansı bulamayan Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu. Sarı lacivertli kulüp, Nayir'in sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuya ligin kalan bölümünde başarı dilenirken şu ifadeler kullanıldı:

"Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen profesyonel futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Siltaş Yapı Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

164 DAKİKA SÜRE ALDI, KATKI SAĞLAYAMADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 6'sı da Süper Lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıkan Umut Nayir, 164 dakika sahada kaldı, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Umut Nayir'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Umut'la da anlaştık son detayları konuşacağız. Umut aksilik olmazsa pazartesi aramıza katılacak" ifadelerini kullanmıştı.