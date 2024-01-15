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    Bonucci sonrası taraftarı heyecanlandıran bir hamle daha! Fenerbahçe milli yıldız ile anlaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Stoper mevkisini Leonardo Bonucci ile takviye eden Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Söyüncü ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

    Bonucci sonrası taraftarı heyecanlandıran bir hamle daha! Fenerbahçe milli yıldız ile anlaştı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Devre arası transfer dönemine oldukça iddialı giren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağladı. Avrupa'da ve Süper Lig'de zirveyi hedefleyen sarı lacivertliler kadroyu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, stopere bir takviye daha geliyor.

    İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladığı iddia edildi. 

    Stoper bölgesine yapılan Bonucci hamlesinin ardından gelen bu transfer taraftarları heyecanlandırırken, kritik anlaşmanın detayları belli oldu.

    FULHAM VE ROMA DA DEVREDE

    Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 27 yaşındaki Türk yıldız Çağlar Söyüncü’yü kiralamak isteyen sarı lacivertli yönetim, oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı. Atletico Madrid cephesi ile yapılan görüşmeler ise sürüyor. Çağlar ile Fulham ve Roma da ilgileniyor.

    27 yaşındaki stoper, sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de 9 maça çıktı ve toplam 212 dakika sahada kaldı.

    La Liga deviyle sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeÇağlar Söyüncüİsmail Kartal
    Haberler > Spor > Bonucci sonrası taraftarı heyecanlandıran bir hamle daha! Fenerbahçe milli yıldız ile anlaştı
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