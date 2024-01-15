Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklar

15 Ocak 2024 14:58 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:59

Transfer döneminde bombalar patlatan Fenerbahçe, aradığı yeni orta sahasını buldu. Krunic ve Dzeko Bosnalı genç yıldız için devreye girdi. Sıfır bonservis ile kadroya katacaklar.

FENERBAHÇE YENİ ARDA GÜLER’İNİ BULDU

Kadrosuna süper yıldızları katan Fenerbahçe, yeni Arda Güler’ini buldu. Fenerbahçe'de son olarak kadroya dahil edilen isim yine bir Bosnalı Krunic oldu. Yapılan transferin ardından bir isim daha ön plana çıktı. enerbahçe Akademisine Bosnalı gençleri kazandırmak için çalışmalar var.

SIFIR BONSERVİS İLE KADROYA KATACAKLAR

Bu işbirliğin ilk ismi Senad Cosic. İsviçre'de Bern, Jura ve Neuchâtel karmasında denemeye alındı ve aynı zamanda Bosna U17 Milli Forveti. Transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanması bekleniyor.