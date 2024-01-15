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    Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklar

    Kaynak: A Spor / Düzenleyen:

    Süper Lig’de göstermiş olduğu başarılı performansıyla gözleri üzerine çeken Fenerbahçe, transfer bombalarını tek tek patlatmaya devam ediyor. Kadrosundaki eksiklikleri gidermeye çalışan sarı-lacivertli takım, Bosnalı genç yıldızı İstanbul’a getiriyor. Krunic ve Dzeko devreye girdi. Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu.

    Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklar
    Spor Haberleri  / A Spor

    Transfer döneminde bombalar patlatan Fenerbahçe, aradığı yeni orta sahasını buldu. Krunic ve Dzeko Bosnalı genç yıldız için devreye girdi. Sıfır bonservis ile kadroya katacaklar. 

    FENERBAHÇE YENİ ARDA GÜLER’İNİ BULDU 

    Kadrosuna süper yıldızları katan Fenerbahçe, yeni Arda Güler’ini buldu. Fenerbahçe'de son olarak kadroya dahil edilen isim yine bir Bosnalı Krunic oldu. Yapılan transferin ardından bir isim daha ön plana çıktı. enerbahçe Akademisine Bosnalı gençleri kazandırmak için çalışmalar var.

    Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklar

    SIFIR BONSERVİS İLE KADROYA KATACAKLAR

    Bu işbirliğin ilk ismi Senad Cosic. İsviçre'de Bern, Jura ve Neuchâtel karmasında denemeye alındı ve aynı zamanda Bosna U17 Milli Forveti. Transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanması bekleniyor. 

    Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklar

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: A Spor
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    Haberler > Spor > Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklar
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