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Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu! Krunic ve Dzeko devreye girdi… Para vermeden alacaklar
Kaynak: A Spor / Düzenleyen: Burak Akdoğan
Süper Lig’de göstermiş olduğu başarılı performansıyla gözleri üzerine çeken Fenerbahçe, transfer bombalarını tek tek patlatmaya devam ediyor. Kadrosundaki eksiklikleri gidermeye çalışan sarı-lacivertli takım, Bosnalı genç yıldızı İstanbul’a getiriyor. Krunic ve Dzeko devreye girdi. Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu.
Transfer döneminde bombalar patlatan Fenerbahçe, aradığı yeni orta sahasını buldu. Krunic ve Dzeko Bosnalı genç yıldız için devreye girdi. Sıfır bonservis ile kadroya katacaklar.
FENERBAHÇE YENİ ARDA GÜLER’İNİ BULDU
Kadrosuna süper yıldızları katan Fenerbahçe, yeni Arda Güler’ini buldu. Fenerbahçe'de son olarak kadroya dahil edilen isim yine bir Bosnalı Krunic oldu. Yapılan transferin ardından bir isim daha ön plana çıktı. enerbahçe Akademisine Bosnalı gençleri kazandırmak için çalışmalar var.
SIFIR BONSERVİS İLE KADROYA KATACAKLAR
Bu işbirliğin ilk ismi Senad Cosic. İsviçre'de Bern, Jura ve Neuchâtel karmasında denemeye alındı ve aynı zamanda Bosna U17 Milli Forveti. Transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanması bekleniyor.
Düzenleyen: Burak Akdoğan - Spor
Kaynak: A Spor
Kaynak: A Spor