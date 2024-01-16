Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için çarpıcı sözler! O ismi yerden yere vurdu

16 Ocak 2024 12:03 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:04

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Aslanlar aldıkları 3 puan sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 2’de tuttu. Maç sonrası Rıdvan Dilmen canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“PUAN FARKI EN AZ 7-8 OLMALIYDI”

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının en az 7-8 olması gerektiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, “İzlediğimiz Fenerbahçe ile son aylardaki Galatasaray arasında 7-8 puan fark olmalı. Ligdeki puanların şu anda 53'e 51 olması çok büyük olay Galatasaray için. Kötü anlamda söylemiyorum. Eksiklere, strese, baskıya rağmen.” dedi.

Okan Buruk’un elinde oyuncu olmadığını belirten Dilmen, “Okan Buruk, 3 haftadır Zaha'ya katlanıyor. Bu maçta da Tete ve Zaha'yı çıkaramadı çünkü elinde oyuncu yok. Yönetim transfer yapmalı.” ifadelerini kullandı.

“İSMAİL KARTAL SON BÖLÜMÜ İZLEYEMEMİŞ”

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

“Galatasaray'ın sistemi yorucu bir sistem. Oyuncular sürekli değişiyor. Galatasaray'ın sorununun fiziki olduğunu söyleyelim. Nelsson, Abdülkerim ve Muslera, puan farkını ikide tutmayı başarıyor. Öndekioyuncuların eksikliği ya da formsuzluğu var. Bu üçlü inanın bu farkın açılmasını engelledi. Büyük ihtimalle İsmail Kartal bugün maçın son bölümünü izleyememiştir. Bu dönemler geldi artık.”