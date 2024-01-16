Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için çarpıcı sözler! O ismi yerden yere vurdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig’de liderlik yarışı giderek kızışıyor. Dün Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip rakibini 86. dakikada gelen penaltı golüyle yenerek 3 puanı almayı bildi. Galatasaray, Fenerbahçe ile 2 puanlık farkı korurken, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi. O ismi işaret edip açtı ağzını yumdu gözünü.

    Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için çarpıcı sözler! O ismi yerden yere vurdu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Aslanlar aldıkları 3 puan sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 2’de tuttu. Maç sonrası Rıdvan Dilmen canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

    “PUAN FARKI EN AZ 7-8 OLMALIYDI” 

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının en az 7-8 olması gerektiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, “İzlediğimiz Fenerbahçe ile son aylardaki Galatasaray arasında 7-8 puan fark olmalı. Ligdeki puanların şu anda 53'e 51 olması çok büyük olay Galatasaray için. Kötü anlamda söylemiyorum. Eksiklere, strese, baskıya rağmen.” dedi.

    Okan Buruk’un elinde oyuncu olmadığını belirten Dilmen, “Okan Buruk, 3 haftadır Zaha'ya katlanıyor. Bu maçta da Tete ve Zaha'yı çıkaramadı çünkü elinde oyuncu yok. Yönetim transfer yapmalı.” ifadelerini kullandı.

    “İSMAİL KARTAL SON BÖLÜMÜ İZLEYEMEMİŞ” 

    Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

    “Galatasaray'ın sistemi yorucu bir sistem. Oyuncular sürekli değişiyor. Galatasaray'ın sorununun fiziki olduğunu söyleyelim. Nelsson, Abdülkerim ve Muslera, puan farkını ikide tutmayı başarıyor. Öndekioyuncuların eksikliği ya da formsuzluğu var. Bu üçlü inanın bu farkın açılmasını engelledi. Büyük ihtimalle İsmail Kartal bugün maçın son bölümünü izleyememiştir. Bu dönemler geldi artık.”

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rıdvan DilmenGalatasaraySpor Haberleri Süper Lig
    Haberler > Spor > Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için çarpıcı sözler! O ismi yerden yere vurdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Roma'da Mourinho ile yollar ayrıldı, Portekizli hocanın yeni adresini duyurdular - SporRoma'da Mourinho ile yollar ayrıldı, Portekizli hocanın yeni adresini duyurdularDursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme 'Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir' - SporDursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye mesajBeşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacak - SporBeşiktaş, Eyüpspor'u ağırlıyor, Arda Turan ve Fernando Santos kapışacakBeşiktaş için Paris'i yakacak! Kartal transferde Renato Sanches bombasını patlatmak üzere - SporBeşiktaş için Paris'i yakacak!Rıdvan Yılmaz imzaya çok yakın, Türk yıldız Süper Lig deviyle anlaştı - SporBu defa ezeli rakibe imza atacakOkan Buruk, Icardi'nin dönüş tarihini açıkladı! Arjantinli yıldız o maçta sahada olacak - SporOkan Buruk oynayacağı maçı açıkladıFutbolda yılın en iyi futbolcusu ve ilk 11'i açıklandı, Cristiano Ronaldo kadro dışı kaldı - SporCristiano Ronaldo kararı şaşırttıİrfancan Kahveci bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü - Sporİrfancan Kahveci bu sezon bambaşka bir kimliğe büründüJehezkel’in 'Pişmanım' demesine rağmen sözleşmesi feshedildi! Küstah İsrailli sınır dışı edildi - SporSınır dışı edildiAslan kan terledi! Galatasaray kazandı ama futboluyla kötü sinyaller verdi - SporAslan kan terledi! Galatasaray kazandı ama futboluyla kötü sinyaller verdi
    Sonraki Haber Yükleniyor...