Fenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacak

30 Aralık 2023 12:05 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 12:06

Nijerya Futbol Milli Takımı, Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yapacağı 2023 Afrika Uluslar Kupası öncesi kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'den 3 futbolcunun yer aldığı kadroda Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Jose Peseiro, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo'yu da 25 kişilik nihai kadrosuna davet etti.

Afrika Kupası 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

OSAYI SAMUEL'İN FENERBAHÇE'DE KAÇIRACAĞI MAÇLAR bel

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosuna 13 Ocak'ta katılması beklenen Osayi Samuel, 11 Şubat'taki finale kalmaları durumunda Fenerbahçe'de toplam 8 maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Konyaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Adanaspor (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe - Samsunspor

Başakşehir - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Ankaragücü

Antalyaspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Alanyaspor

NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NIN 2023 AFRİKA KUPASI KADROSU

Kaleci:

Francis Uzoho, Ojo Olorunleke, Stanley Nwabali

Defans:

Ola Aina, Bright Osayi-Samuel, Zaidu Sanusi, Bruno Onyemaechi, William Troost-Ekong, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Kenneth Omeruo, Chidozie Awaziem

Orta saha:

Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Joe Aribo, Alex Iwobi, Raphael Onyedika Nwadike

Forvetler:

Victor Osimhen, Victor Boniface, Umar Sadıq, Ahmed Musa, Ademola Lookman, Moses Simon, Samuel Chukwueze, Kelechi Iheanacho