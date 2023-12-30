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    Fenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacak

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Osayi - Samuel, Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yapacağı 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Milli oyuncu ülkesi Nİjerya'nın açıkladığı kadroda kendine yer buldu.

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    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Nijerya Futbol Milli Takımı, Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yapacağı 2023 Afrika Uluslar Kupası öncesi kadrosunu açıkladı.

    Süper Lig'den 3 futbolcunun yer aldığı kadroda Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

    Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Jose Peseiro, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo'yu da 25 kişilik nihai kadrosuna davet etti.

    Afrika Kupası 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

    Fenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacak

    OSAYI SAMUEL'İN FENERBAHÇE'DE KAÇIRACAĞI MAÇLAR bel

    Nijerya Milli Takımı'nın kadrosuna 13 Ocak'ta katılması beklenen Osayi Samuel, 11 Şubat'taki finale kalmaları durumunda Fenerbahçe'de toplam 8 maçta forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe - Konyaspor

    Gaziantep FK - Fenerbahçe

    Fenerbahçe - Adanaspor (Türkiye Kupası)

    Fenerbahçe - Samsunspor

    Başakşehir - Fenerbahçe

    Fenerbahçe - Ankaragücü

    Antalyaspor - Fenerbahçe

    Fenerbahçe - Alanyaspor

    NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NIN 2023 AFRİKA KUPASI KADROSU

    Kaleci:

    Francis Uzoho, Ojo Olorunleke, Stanley Nwabali

    Defans:

    Ola Aina, Bright Osayi-Samuel, Zaidu Sanusi, Bruno Onyemaechi, William Troost-Ekong, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Kenneth Omeruo, Chidozie Awaziem

    Orta saha:

    Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Joe Aribo, Alex Iwobi, Raphael Onyedika Nwadike

    Forvetler:

    Victor Osimhen, Victor Boniface, Umar Sadıq, Ahmed Musa, Ademola Lookman, Moses Simon, Samuel Chukwueze, Kelechi Iheanacho

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NijeryaFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacak
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