Fenerbahçe'de Osayi - Samuel yolcu! 13 Ocak'ta İstanbul'dan ayrılacak
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Osayi - Samuel, Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yapacağı 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Milli oyuncu ülkesi Nİjerya'nın açıkladığı kadroda kendine yer buldu.
Nijerya Futbol Milli Takımı, Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yapacağı 2023 Afrika Uluslar Kupası öncesi kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'den 3 futbolcunun yer aldığı kadroda Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Jose Peseiro, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, Sivasspor'dan Ahmed Musa ve Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo'yu da 25 kişilik nihai kadrosuna davet etti.
Afrika Kupası 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
OSAYI SAMUEL'İN FENERBAHÇE'DE KAÇIRACAĞI MAÇLAR bel
Nijerya Milli Takımı'nın kadrosuna 13 Ocak'ta katılması beklenen Osayi Samuel, 11 Şubat'taki finale kalmaları durumunda Fenerbahçe'de toplam 8 maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe - Konyaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Adanaspor (Türkiye Kupası)
Fenerbahçe - Samsunspor
Başakşehir - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Ankaragücü
Antalyaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Alanyaspor
NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NIN 2023 AFRİKA KUPASI KADROSU
Kaleci:
Francis Uzoho, Ojo Olorunleke, Stanley Nwabali
Defans:
Ola Aina, Bright Osayi-Samuel, Zaidu Sanusi, Bruno Onyemaechi, William Troost-Ekong, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Kenneth Omeruo, Chidozie Awaziem
Orta saha:
Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Joe Aribo, Alex Iwobi, Raphael Onyedika Nwadike
Forvetler:
Victor Osimhen, Victor Boniface, Umar Sadıq, Ahmed Musa, Ademola Lookman, Moses Simon, Samuel Chukwueze, Kelechi Iheanacho
Kaynak: Türkiye Gazetesi