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    Tuncay Şanlı Fenerbahçe'den transfer yaptı! Sakaryaspor'da kiralık oynayacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz ile prensipte anlaşmaya vardı.

    Tuncay Şanlı Fenerbahçe&#039;den transfer yaptı! Sakaryaspor&#039;da kiralık oynayacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig lideri Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hızlı başladı.

    Henüz ilk haftadan Bonucci ve Krunic gibi üst düzey isimleri İstanbul'a indiren sarı-lacivertlilerde gözler gidecek oyunculara çevrildi.

    Sezon başı Marsilya'dan transfer edilen ve fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'ın Sakaryaspor'un listesinde olduğu öğrenildi.

    Tuncay Şanlı Fenerbahçe'den transfer yaptı! Sakaryaspor'da kiralık oynayacak

    TUNCAY ŞANLI İSTEDİ YÖNETİM KABUL ETTİ

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 1. Lig ekibinin genç yıldızı kiralık istediği belirtildi.

    İsmail Kartal'ın düzenli oynaması için gitmesine sıcak baktığı Bartuğ'un Sakaryaspor'a imza atması bekleniyor.

    Tuncay Şanlı Fenerbahçe'den transfer yaptı! Sakaryaspor'da kiralık oynayacak

    GALATASARAY'DA YETİŞTİ

    Galatasaray alt yapısından çıkan Bartuğ Elmaz, 1 Temmuz 2022'de Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olmuştu.

    Fransa'da istediği forma şansını bulamayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında 1.4 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye gelmişti.

    Şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Bartuğ, 36 dakika şans buldu.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tuncay ŞanlıFenerbahçeBartuğ Elmaz
    Haberler > Spor > Tuncay Şanlı Fenerbahçe'den transfer yaptı! Sakaryaspor'da kiralık oynayacak
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