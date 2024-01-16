Tuncay Şanlı Fenerbahçe'den transfer yaptı! Sakaryaspor'da kiralık oynayacak

16 Ocak 2024 16:15 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:17

Süper Lig lideri Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hızlı başladı.

Henüz ilk haftadan Bonucci ve Krunic gibi üst düzey isimleri İstanbul'a indiren sarı-lacivertlilerde gözler gidecek oyunculara çevrildi.

Sezon başı Marsilya'dan transfer edilen ve fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'ın Sakaryaspor'un listesinde olduğu öğrenildi.

TUNCAY ŞANLI İSTEDİ YÖNETİM KABUL ETTİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 1. Lig ekibinin genç yıldızı kiralık istediği belirtildi.

İsmail Kartal'ın düzenli oynaması için gitmesine sıcak baktığı Bartuğ'un Sakaryaspor'a imza atması bekleniyor.

GALATASARAY'DA YETİŞTİ

Galatasaray alt yapısından çıkan Bartuğ Elmaz, 1 Temmuz 2022'de Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olmuştu.

Fransa'da istediği forma şansını bulamayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında 1.4 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye gelmişti.

Şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Bartuğ, 36 dakika şans buldu.