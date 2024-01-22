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    Nijerya'da yolcu otobüsü hendeğe uçtu! Çok sayıda can kaybı var

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Nijerya'da yolcu otobüsü hendeğe uçtu. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Nijerya&#039;da yolcu otobüsü hendeğe uçtu! Çok sayıda can kaybı var
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Nijerya'nın Kaduna eylaetinde meydana gelen otobüs kazası faciaya neden oldu. Aşırı hız nedeniyle sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve otobüs hendeğe uçtu.

    Kaduna-Kano kara yolunda çukura düşen yolcu otobüsünde 16 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

    ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

    Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Eyaleti Müdürü Kabir Nadabo, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    NijeryaKaza
    Haberler > Dünya > Nijerya'da yolcu otobüsü hendeğe uçtu! Çok sayıda can kaybı var
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