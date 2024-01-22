Nijerya'da yolcu otobüsü hendeğe uçtu! Çok sayıda can kaybı var

22 Ocak 2024 01:28 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 01:31

Nijerya'nın Kaduna eylaetinde meydana gelen otobüs kazası faciaya neden oldu. Aşırı hız nedeniyle sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve otobüs hendeğe uçtu.

Kaduna-Kano kara yolunda çukura düşen yolcu otobüsünde 16 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Eyaleti Müdürü Kabir Nadabo, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.