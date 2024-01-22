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Nijerya'da yolcu otobüsü hendeğe uçtu! Çok sayıda can kaybı var
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Sinem Eryilmaz
Nijerya'da yolcu otobüsü hendeğe uçtu. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Nijerya'nın Kaduna eylaetinde meydana gelen otobüs kazası faciaya neden oldu. Aşırı hız nedeniyle sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve otobüs hendeğe uçtu.
Kaduna-Kano kara yolunda çukura düşen yolcu otobüsünde 16 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Eyaleti Müdürü Kabir Nadabo, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade etti ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı