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    Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100'den fazla kayıp!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Nijerya, feci bir tekne kazasıyla sarsıldı. Bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kayıp 100 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Nijerya&#039;da tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100&#039;den fazla kayıp!
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Nijerya’da tekne faciası yaşandı. Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Ibrahim Audu bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Borgu bölgesinden Kebbi eyaletine giden teknenin Nijer Nehri’nde alabora olması sonucu 8 yolcunun öldüğünü açıkladı.

    KAYIP 100 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Dün meydana gelen kazada kaybolan 100 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Audu, aşırı kalabalık olan teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olduğunu söyledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    NijeryaTekneSon Dakika Haberi
    Haberler > Dünya > Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100'den fazla kayıp!
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