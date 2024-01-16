Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100'den fazla kayıp!

16 Ocak 2024 16:51 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:56

Nijerya’da tekne faciası yaşandı. Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Ibrahim Audu bugün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Borgu bölgesinden Kebbi eyaletine giden teknenin Nijer Nehri’nde alabora olması sonucu 8 yolcunun öldüğünü açıkladı.

KAYIP 100 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dün meydana gelen kazada kaybolan 100 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Audu, aşırı kalabalık olan teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olduğunu söyledi.