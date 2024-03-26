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Nijerya'dan kız arkadaşını katleden Çin vatandaşına idam cezası

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya&#039;dan kız arkadaşını katleden Çin vatandaşına idam cezası

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da, Çin vatandaşı Geng Quandong'un evlenmeyi reddettiği iddiasıyla kız arkadaşını katletmesine ilişkin görülen davada karar çıktı. Quandong, idam cezasına çarptırıldı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde Yüksek Mahkeme, Eylül 2022'de 47 yaşındaki Çin vatandaşı Geng Quandong'u, Nijeryalı kız arkadaşı 23 yaşındaki Ummugulsum Buhari'yi öldürmekten suçlu buldu.

Yargıç Sanusi Ado-Ma'aji, savcılık makamının, Quandong'un suçunu makul şüphenin ötesinde kesin delillerle kanıtladığına hükmetti.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

Quandong'u idam cezasına çarptıran Ado-Ma'aji, "Sanığın ifadesi tutarsızdır. Bu nedenle onu suçlu buldum" dedi.

Çinli Quandong, evlenmeyi reddettiği gerekçesiyle Buhari'yi, istismar ettikten sonra Eylül 2022'de Kano eyaletinde öldürmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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