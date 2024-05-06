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Irak alev alev... Tarihi Kayseri çarşısında yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irak alev alev... Tarihi Kayseri çarşısında yangın çıktı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak'ta tarihi Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın sonrasında itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangına dair ilk görüntüler geldi.

Irak'ta alevler geceyi aydınlattı... Erbil'de yer alan tarihi Kayseri Çarşısı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı.

Yangın sırasında yaşanan anlara ait ilk görüntüler:

Irak alev alev... Tarihi Kayseri çarşısında yangın çıktı - 1. Resim

Irak alev alev... Tarihi Kayseri çarşısında yangın çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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