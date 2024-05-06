Kazanan Türkiye olacak! Ankara’nın ambargosu İsrail ve dünyayı salladı

İsrail’i “Başka ülkeler de Türkleri izlerse” korkusu sardı. ABD basını, “Türkiye çok kararlı” diye yazdı. Ankara-Tel Aviv arasında durdurulan ticaret, İsrail’in hamisi ABD’de yankılandı. “Türkiye kazandı, İsrail kaybetti” diyen New York Times gazetesi “Türkiye’nin kararı, İsrail üzerindeki uluslararası baskının daha da artmasına yol açtı. Bazı ülkeler de İsrail ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesti” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin abluka altındaki Gazze’de soykırım yapan İsrail ile ticareti tamamen durdurma kararı dünyada ses getirmeye devam ediyor. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerinden bazılarının Ankara’yı örnek alacağı ve İsrail’e yönelik ambargo başlatacakları bildiriliyor. Bu gelişmeler İsrail’i telaşlandırırken hem uluslararası basın hem İsrail basını da Türkiye’nin ambargo hareketinin İsrail’i zor durumda bırakacağına vurgu yapıyor.

Türkiye’nin ambargo kararını okurlarına aktaran New York Times gazetesi, Gazze meselesi sebebiyle İsrail üzerindeki baskının yeni bir boyut kazandığını yazdı. Haberde “Türkiye ticari bağları kesti” ifadesine yer verilerek, İsrail ile ilgili izolasyonun arttığı kaydedildi. Ankara’nın, Gazze’de “kalıcı ateşkes” sağlanana kadar İsrail ile ticarete devam etmeyeceğini söylediği belirtilerek, bu kararın bazı ülkelerin İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Haberde, Türkiye’nin kararına ilişkin “İsrail’e yönelik en son uluslararası ambargo ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi yönünde artan küresel baskıya dikkat çeken bir yaptırım” ifadesi kullanıldı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanlarına tepki gösterdiğini de hatırlattı. Haberde, nisan ayında Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüşen Erdoğan’ın “İsrail, Filistinlilere yaptığı zulmün bedelini bir gün mutlaka ödeyecek” sözlerine yer verildi.

İsrail’in Gazze’deki yıkıcı askerî saldırısının uluslararası izolasyona neden olduğu, bazı ülkelerin ilişkilerin seviyesini düşürürken bazılarının da tamamen kestiği notu paylaşıldı.

BUNU BEKLEMİYORLARDI

Ankara’nın yaptırımları İsrail’de panik ve korkuya sebep oldu. Ambargoya dair bir analiz yayınlayan İsrailli gazete Calcalist, Tel Aviv’i zor günlerin beklediğini yazdı. “Türk boykotu ekonomiye indirilen darbeler ve cebe yansımaları” başlıklı haberde Netanyahu yönetiminin ambargo kararı ile âdeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete, yöneticilerin Ankara’dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye’nin İsrail’le ticari bağlarını kesme kararının “tamamen sürpriz” olduğunu belirtti. Haberde “Daire fiyatlarında beklenen artıştan, araba fiyatlarındaki artışa, tüketim ürünleri fiyatlarındaki artışa kadar, derin hasar yakında hissedilecek. Sanayi için temel ham maddeler gelmeyecek ve emtia fiyatları önümüzdeki günlerde artacak” denildi.

ERDOĞAN, İSRAİL’İ ZAYIFLATIYOR

Gazete ayrıca gıda fiyatlarının da Türkiye’nin yaptırımlarımdan etkileneceğini duyurdu.

Ambargo sonrası gereken ürünlerin üretiminin ‘bir tuşla’ gerçekleşmeyeceğini dolayısıyla ekonomik olarak Tel Aviv’i zor günlerin beklediğini yazan Calcalist “Üretim hatlarının kurulması, işçilerin işe alınması ve eğitilmesi konusunda önemli yatırımlar yapılması uzun sürecek. Erdoğan’ın İsrail’e uyguladığı mal ambargosu, ithalata dayalı bir ortama uyum sağlamak zorunda kaldığı uzun yıllardan sonra İsrail endüstrisini özellikle zayıflatıyor” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE ÖRNEK OLDU

Öte yandan Türkiye’nin, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’e karşı açılan ‘soykırım davası’na müdahil olma kararının, başka ülkelerin de harekete geçmesini sağlayacağı belirtildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Ankara’nın davaya müdahil olmasının önünde hukuki engel bulunmadığını belirterek bunun İİT bünyesindeki devletlerin de taraf olmaları konusunda motivasyon sağlayacağını söyledi.