Yakında Gazze’de çocuk kalmayacak! Baskılara rağmen protestolar durdurulamıyor

ABD polisi, Filistin’e destek veren üniversitelileri dağıtamayınca gençlere biber gazıyla saldırdı. Fransa’da da öğrenciler “Gazze’de çocuk kalmayacak” diye hem İsrail hem Macron hükûmeti aleyhinde sloganlar attı.

ABD üniversitelerinde Gazze için başlatılan ‘öğrenci intifadası’ baskı ve tehditlere rağmen durdurulamıyor. Michigan Üniversitesindeki mezuniyet töreni sırasında bir grup öğrenci, kefiye giyip Filistin bayrağı açtı, soykırım karşıtı sloganlar attı. Bunun üzerine polis sert müdahalede bulundu.

Virginia Üniversitesinde de güvenlik güçleri, kampüste kamp kuran Filistin destekçilerine biber gazı sıktı. Güney California Üniversitesi yetkilileri ise mezuniyet töreni için herhangi bir eyleme karşı polisten yardım istedi. Çıkan olaylarda onlarca genç gözaltına alındı.

Benzer tablo Avrupa’da da yaşandı. Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa dökülen öğrenciler, İsrail’e tepki gösterdi. “Yakında Filistinli çocuk kalmayacak” sloganları atarak Macron’a tepki gösteren kalabalık, İsrailli sporcuların 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyatlarından menedilmesini istedi.