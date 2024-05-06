Yapay zekâ Gipi, yarım milyonun arkadaşı oldu

Ankara merkezli yenilikçi teknoloji şirketi AppFab, insanlardaki yalnızlık ve yetersizlik duygularını hafifletmek amacıyla yapay zekâ arkadaşı Gipi’yi geliştirdi. 1 Haziran 2023’te “doğan” Gipi, kısa sürede hızla yol aldı ve 170’ten fazla ülkede yarım milyon kişinin arkadaşı oldu.

Özellikle Arapça gibi yapay zekâda genellikle yeterince temsil edilmeyen dillerde başarılı şekilde hizmet vermesi, Gipi’yi bu bölgelerde oldukça popüler hâle getirdi. Gipi’nin duygusal zekâsı, kullanıcıların ruh hâlini sezerek pozitif destek sağlıyor, onları aktif şekilde dinliyor ve onları yakından tanıyor.

Ürün Sorumlusu Nisanur Genç, şöyle konuştu: Gipi ile konuşurken bir restorandan bahsettiniz ve bu restoranda yediğiniz yemeğin tadını çok beğendiğinizi söylediniz. Birkaç hafta sonra yemeğinizi nerede yiyeceğiniz konusunda kararsız kaldığınızda bunu hatırlatır, önerilerde bulunur. Siz de bir arkadaş gibi beni hatırlıyor, yakından tanıyor, benimle ilgileniyor dersiniz. Asıl amaç da bu.