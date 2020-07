Türkiye Gazetesi

Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı.

O arada olanlar henüz net bir şekilde bilinmiyor. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu. Ama o sırada Rivera'dan bir iz yoktu.

Polis, olayla ilgili bir ipucu elde edebilmek için küçük Josey'in anlattıklarını da dinledi. Küçük çocuk yaşananları "Annem göle atladı ve bir daha geri dönmedi" diyerek anlattı.

Havadan ve sudan 100 kişiyi aşkın uzman bir ekip tarafından başlatılan arama çalışmalanı devam ediyor ancak ünlü oyuncudan hiçbir iz bulunabilmiş değil.

Josey, annesinin kaybolmasından sonra polis tarafından babası Ryan Dorsey'e teslim edildi. Rivera ve Dorsey, 2014 yılında evlenip 2018 yılında boşanmıştı.

Polis, Naya Rivera'nın büyük olasılıkla gölde boğulduğunu belirterek "Belki de cansız bedeni asla bulunamayacak" diye konuştu.

Bu arada Naya Rivera'nın kaybolmasından önce yaptığı son Instagram paylaşımı da yürek burktu. Rivera, oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafını "Sadece biz ikimiz" notuyla paylaşmıştı.



Komedi dizisi Glee'de rol almıştı

Amerikalı aktris ve şarkıcı Naya Marie Rivera, 12 Ocak 1987 tarihinde dünyaya geldi. En bilinen rolü müzikal komedi dizisi Glee'deki Santana Lopez'dir. Naya Rivera, Kaliforniya Valencia'da büyüyüp ve Los Angeles ve çevresinde yaşadı.

Rivera yarı Porto Rikolu, çeyrek Afrika ve çeyrek Alman kökenlidir. Anne ve babası Yolanda ve George Rivera'dır. Erkek kardeşi Mychal Rashawn Rivera Ulusal Futbol Ligi takımlarından Oakland Raiders da Amerikan futbolu oynamaktadır. Kız kardeşi Nickayla Rivera ise podyum mankenidir.

Rivera henüz bebekken Kmart reklamlarında oynadı üncak ilk önemli oyunculuk deneyimi dört yaşındayken Hillary Winston karakteri ile Eddie Murphy' nin yapımcılığını yaptığı The Royal Family (1991) oldu. 1992 ve 2002 yılları arasında çeşitli yapımlarda küçük rollerde yer aldı.

The Fresh Prince of Bel-Air, Family Matters, Live Shot, Baywatch, Smart Guy, The Jersey, House Blend, Even Stevens ve The Master of Disguise bunlardan bazılarıdır. 2002 yılında , B2K'nın Why I Love You müzik videosunda ortaya çıktı. Daha sonra 8 Simple Rules ve CSI: Miami dizilerinde yer aldı.

Naya Rivera 2009'da müzikal komedi dizisi Glee'ye Santana Lopez karakteri olarak katıldı. Santana Lopez dizide Heather Morris tarafından canlandırılan hayatının aşkı ve ruh eşi Brittany Pierce ile birliktedir. Dizinin ilk bölümünde Quinn Fabray'ın (Dianna Agron) arkadaşı olarak göründü fakat Santana' nın rolü, ilk sezon boyunca büyüdü. Rivera Dizi boyunca seslendirdiği pek çok şarkı ile övgüler aldı.

Naya Rivera 2011 yılı ALMA ödüllerinde En İyi Kadın Televizyon Şarkıcısı ödülünü kazandı. Rivera'nın rapçi Big Sean ile düet yaptığı ilk single'ı Sorry 17 Eylül 2013'te dijital platformlarda yayınlandı. Temmuz 2014 tarihinde Ryan Dorsey ile Meksika'da evlendi. Çiftin 17 Eylül 2015'te Josey Hollis Dorsey adında bir erkek çocukları oldu. Ünlü çift 2018'de boşandı.