Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında ölenlerin sayısının son 24 saatte 188 artışla 12 bin 635'e çıktığını bildirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı da 2 bin 397 artarak 255 bin 117'ye yükseldi.

Hastalardan 3 bin 338'inin durumunun ağır olduğu ülkede, bugüne kadar 217 bin 666 kişinin ise iyileşti.

İran'da bugüne dek 1 milyon 947 bin 114 Covid-19 testi yapıldı.

Ülkede Huzistan, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Hürmüzgan ve Kuzey Horasan "kırmızı bölge", Tahran, Elburz, Loristan, Güney Horasan, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Zencan, İsfahan, Mazenderan, Gülistan ve İlam ise "riskli bölge" ilan edilmişti.