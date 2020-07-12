Mısır'ın sahil şehri İskenderiye Acemi bölgesinde denize giren bir çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sahilde bulunanlar kurtarmak için suya atladı. Ancak 11 kişi, çocukla birlikte boğuldu. Hayatını kaybeden sekiz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerleri için arama çalışmaları sürerken bölgede Covid-19 sebebiyle denize girmek yasaklanmıştı.
Çocuğu kurtarırken 11 kişi boğuldu
12.07.2020 - 07:50 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 07:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'da denize giren bir çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Onu kurtarmak isteyen 11 kişi, çocukla birlikte boğuldu.
Etiketler : mısır,boğulma,
717408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/717408.aspx
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