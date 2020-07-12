Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın sahil şehri İskenderiye Acemi bölgesinde denize giren bir çocuk, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Sahilde bulunanlar kurtarmak için suya atladı. Ancak 11 kişi, çocukla birlikte boğuldu. Hayatını kaybeden sekiz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğerleri için arama çalışmaları sürerken bölgede Covid-19 sebebiyle denize girmek yasaklanmıştı.