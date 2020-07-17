Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede yaklaşık 5 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 456'ya geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 967'ye ulaştı. Son 24 saatte 233 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 237'lik artışla 196 bin 483'e çıktı.

Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 11 artarak 35 bin 28'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 154 bin 259 test yapıldı.