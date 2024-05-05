Sosyal medyada gündem olmuştu... İstanbul'da Yunus Ekipleri tarafından bulunan silahlarla ilgili açıklama geldi

Sosyal medyada Yunus Ekipleri tarafından bulunduğu iddia edilen silahlara ilişkin İstanbul Emniyeti'nden açıklama geldi. Şüphe üzerine durdurulan aracın bagajında kuru sıkı ve 'airsoft' olarak tabir edilen 141 adet uzun namlulu silah bulunduğu açıklanırken, araçta bulunan şahısların TRT'de yayımlanan Teşkilat dizisinden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu bildirildi.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, X hesabından paylaştığı fotoğrafla İstanbul'da polis ekipleri tarafından çok sayıda silah ele geçirildiği iddiasını ortaya attı.

Murat Bakan daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı açıklama yapmaya davet etti ve "Dün İstanbul’da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz?" ifadelerini kullandı.

SİLAHLAR TEŞKİLAT DİZİSİNDE KULLANIŞMIŞ

Benzer paylaşımların sosyal medyada artmasından sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul'da Yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğraf ile ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur.

04.05.2024 tarihli saat 20.00 sıralarında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Sarıyer İlçesi Harp Akademileri kavşağında gerçekleştirilen uygulama sırasında, bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, araç bagajında kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde toplam 141 adet uzun namlulu ve çeşitli mühimmatlar olduğu görülmüş, araçta bulunan 2 şahıs ve silahlar polis merkezine intikal ettirilmiştir.

Burada yapılan incelemede; araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde, TRT kanalında yayımlanan 'Teşkilat' dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu anlaşılmış şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır."

MURAT BAKAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

CHP'li Murat Bakan, daha sonra ise yeni bir paylaşım yaptı. Bakan, "Attığım twite ilişkin bilgi de polis kaynaklarından gelmişti şimdi İstanbul’dan polis kardeşlerimden yeni böyle bir bilgi geldi. Yunusların TRT Teşkilat dizisine ilişkin aracı durdurduğuna ve savcının silahların iade edin dediğine ilişkin konu ile ilgili bilgi tam olarak netleşince konuyu yeniden paylaşacağım." diye yazdı.