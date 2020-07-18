Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’da korona virüs vakalarında artış yaşanıyor. Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 261 yeni korona virüs vakası tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, son 7 günde kayıtlara geçen günlük vaka sayısında yüzde 46 artış görüldüğü ifade edildi. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 6 bin 499’a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 9 bin 800’e ulaştı.

Öte yandan, son 24 saatte 6 bin 234 vaka kayıtlara geçtiği Rusya’da 124 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 765 bin 437’ye hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 247’e ulaştı.