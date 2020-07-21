Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 505 bin 646 test yapıldı. Son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 173'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 vakalarından 194 bin 865'i iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Dünyada en fazla Kovid-19 tespit edilen 5'inci ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da ise hastalığın en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı artıyor
21.07.2020 - 01:55 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 01:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 300 artarak 373 bin 628'e yükseldi.
Etiketler : güney afrika,güney afrika korona,koronavirüs,
719512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/719512.aspx
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