Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

86 yıl aradan sonra Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Alman basınında da geniş yer buldu. Alman devlet televizyonu ARD, önce kilise daha sonra cami ve son olarak müze statüsünde olan Ayasofya'nın bugün kılınacak cuma namazı ile tekrar cami statüsü kazanacağını ifade etti.

Bild gazetesi ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden çekilmiş fotoğraflarla servis ettiği haberinde binlerce insanın cami etrafında ibadet etmek için beklediğine dikkat çekti. Gazete, 20 bin polisin görev yaptığını belirterek, camiye gelenlerin maske takması ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldığını yazdı.

"Erdoğan'ın gençlik hayali gerçek oldu"

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle (DW) ise "Ayasofya için yeni dönem" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gençlik hayalinin" gerçek olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile fertleri, bakanlar ve davetliler ile cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içinde kılacağına değinen DW, bu adımın Hristiyan dünyasında tepkiye yol açtığına değindi.