Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat’ın merkezindeki Babil Şerci bölgesinde bir yolcu minibüsüne yerleştirilen patlayıcı düzeneğinin infilak ettiği bildirildi. Patlama sonucu araçta bulunan 5 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı kaydedildi.
Bağdat’ta patlama: 5 yaralı
29.07.2020 - 14:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir minibüse yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Etiketler : bağdat,patlama,
721455 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/721455.aspx
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