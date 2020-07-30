Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 250 binin üstünde seyrediyor. Avrupa ülkelerinde ikinci dalga korkusu yaşanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ikinci dalganın olduğunu söyledi. Almanya, Fransa ek tedbirler alıyor. ABD ve Kanada'da okulların açılması tartışılıyor. Birçok ülkede grip vakalarının patladığı, sonbahar endişesi var. Bilim adamlarına göre virüs mutasyona uğradı ama öldürülücülüğü azaldı. Bununla birlikte bulaşıcılığı arttı. Aşı ise şimdilik görünmüyor.



ÇİN: Son 24 saatte üçü yurt dışı kaynaklı 101 yeni vaka tespit edildi. Yurt içi kaynaklı 98 yeni vakadan 89'u ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 8'i de Liaoning eyaletinde, biri de başkent Pekin'de.



ABD: Salgından en fazla etkilenen ABD'de ise 21 eyalet kırmızı bölge ilan edildi. Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü, hazırladığı federal raporunda, söz konusu eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmalarını istedi.



FRANSA: Son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 30 bin 223'e ulaştı. 725 yeni vaka kaydedilirken toplam vaka sayısı da 213 bin 341'e yükseldi. Ülke genelinde kapalı alanlarda maskenin 20 Temmuz’dan beri mecburi olmasının ardından vakaların artması üzerine bazı şehirlerde açık havada da maske takma zorunluluğu getirildi.



JAPONYA: İlan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 25 Mayıs'ta sona ermesinin ardından vaka sayılarında yeniden artış yaşandı. Günlük vaka sayısı ilk defa bin sınırını aştı.



İRAN: 31 eyaletin bulunduğu İran'da 15 eyalet "kırmızı bölge" ilan edilirken, 11 eyalet de riskli bölgeler olarak belirlendi. Ülke genelinde 196 kişi daha ölürken 2 bin 636 yeni vaka tespit edildi.



GÜNEY KORE: Üçüncü dalganın konuşulduğu Güney Kore’de 48 yeni vaka daha görüldü.



İSRAİL: Vaka sayısı 65 bini geçerken, can kaybı 486'ya yükseldi. Son 24 saatte ise 3.165 kişi virüse yakalandı.



KOLOMBİYA: Salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti: 10 bin 284. Ülkede son 24 saatte 297 kişi daha hayatını kaybetti.



ÖLÜMLER DE ARTTI

ABD’de günlük ölüm rakamları 1000’in üzerinde seyretmeye devam ederken, son 24 saatte Brezilya'da 921, Meksika'da 854, Hindistan'da 768 kişi daha hayatını kaybetti. Zimbabve'de Tarım Bakanı Perence Shiri'nin (65) ve Bosna Hersek Federasyonu Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic'in de virüsten hayatını kaybettiği bildirildi.



SAĞLIK EKİBİ DEĞİL; YOLCU

Son bir haftada günlük vaka sayısının ortalama 327'ye yükselmesinin ardından Belçika'da hükûmetin aldığı yeni tedbirler dün uygulamaya girdi. Bununla birlikte Sri Lanka'ya giden yolcuların, sıkı tedbir alması dikkat çekti.