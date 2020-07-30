Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi büyüyor. Ülkede vaka sayısındaki artışın hız kazandığı Victoria eyaletinde son 24 saatte 723, Yeni Güney Galler eyaletinde 18, Queensland eyaletinde ise 3 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Avustralya’da tespit edilen 744 vakanın ülkede salgının baş göstermesinden bu yana bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklanırken, toplam vaka sayısı 16 bin 295’e yükseldi. Melbourne kentinde 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle Avustralya genelinde virüse bağlı can kaybı sayısı da 189’a ulaştı. Bunun ülkede bir günde yaşanan en yüksek ölüm sayısı olduğu ifade edildi.

Avustralya’nın 25 milyonluk nüfusunun beşte birine ev sahipliği yapan Melbourne’de iş, gıda alışverişi ve egzersiz yapmak dışında dışarı çıkmak yasak. Kentte halka açık yerlerde maske takılması zorunlu iken, karantina uygulaması da devam ediyor. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açıklamada, Melbourne’de geçerli olan sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğunun diğer kentlere de genişletildiğini bildirdi.