Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkili, İsrail polisinin aralarında Harem-i Şerif’in korumalarından birinin de bulunduğu altı Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi. Bazı Yahudilerin Mescid-i Aksa içinde Talmudik ayinler düzenlemeye kalkıştığını ifade eden söz konusu yetkili, Harem-i Şerif’in Rahmet Kapısı bölgesinde de bir Yahudi’nin İsrail bayrağı açtığını ve polisin çok küçük bir müdahaleyle bayrağı gizlemesi talebinde bulunduğunu aktardı. Fanatik Yahudilerin, Süleyman Mabedi’nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki defa yıkılışının yıl dönümü sebebiyle bu küstahlığa kalkıştığı öğrenildi. Ayrıca Yahudi cemaatleri, Harem-i Şerif’e düzenlenen baskınlardaki kişi sayısının artması için oruçlu Yahudilerin, sıcak hava sebebiyle su içebileceği yönünde fetvalar da vermişti. KUDÜS