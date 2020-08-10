Covid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19'dan Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi hayatını kaybetti
10.08.2020 - 09:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 572, Hindistan'da 1013, Meksika'da 292 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Covid-19,Brezilya,Hindistan,Meksika,
723976 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/723976.aspx
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