Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesajın ardından binlerce Müslüman, Bangalore şehrinde sokaklara döküldü. Öfkeli kalabalık, milletvekilinin evinin etrafını sardı. P. Naveen’in gözaltına alınmasını isteyen grup, çok sayıda polis aracını ateşe erdi. Üç protestocu güvenlik güçleri tarafından öldürülürken çoğu polis 60 kişi yaralandı, Naveen’in de aralarında bulunduğu 110 kişi gözaltına alındı. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.