Mesajın ardından binlerce Müslüman, Bangalore şehrinde sokaklara döküldü. Öfkeli kalabalık, milletvekilinin evinin etrafını sardı. P. Naveen’in gözaltına alınmasını isteyen grup, çok sayıda polis aracını ateşe erdi. Üç protestocu güvenlik güçleri tarafından öldürülürken çoğu polis 60 kişi yaralandı, Naveen’in de aralarında bulunduğu 110 kişi gözaltına alındı. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Peygamber Efendimize saygısızlık sokağa döktü
13.08.2020 - 05:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 05:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’da muhalefet partisinin milletvekillerinden Srinivas Murthy'nin yeğeni P. Naveen, Facebook’ta Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) ile ilgili hakaret içeren ve provokatif bir paylaşımda bulundu.
Etiketler : Srinivas Murthy,hindistan,
724607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/724607.aspx
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