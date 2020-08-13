Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 91 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan’da günlük vaka sayısındaki düşüş sürerken, son 24 saatte 211 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33.915’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 500’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 31.269'a ulaşırken, şu ana kadar 812.033 koronavirüs testi yapıldı.