Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Atina ve Ankara ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’ın Almanya’nın NATO müttefiki olduğunu anımsattı.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaza ilişkin ihtilafların ancak uluslararası hukuk temelinde ve birbirleriyle yapılan dürüst diyalogla çözülebileceğini belirten Maas, "Gerilimler sadece Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiyi etkilemekle kalmıyor. Gerilimin daha fazla tırmandırılması tüm taraflara zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, Yunanistan ile Türkiye arasında diyalog pencerelerinin kapatılmasının değil daha da açılması gerektiğini vurgulayarak "Bunu yapmak için şimdi yeni provokasyonlar yerine gerilimi düşürecek adımlar ve doğrudan görüşmeler başlatmak gerekiyor. Bunu elimizden geldiğince desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in son aylarda başlattığı görüşme sürecini desteklediğini belirten Maas, bu hafta AB’ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Berlin’de Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağını kaydetti.

Maas, bugün Atina'da yapacağı görüşmelerin ardından Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.