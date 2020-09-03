Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, Solingen kentinde bulunan çok katlı bir evde 5 çocuk cesedi bulundu.
Almanya'da bir evde beş çocuğun cansız bedeni bulundu
03.09.2020 - 16:05 | Son Güncelleme: 03.09.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, Solingen kentinde bulunan çok katlı bir evde 5 çocuk cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Almanya,Solingen,çocuk,cansız beden,
729254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729254.aspx
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