Türkiye’deki yeşil dönüşüme talibiz... Arçelik'in "Enerji̇ Çözümleri̇ Tırı” yola Ege’den çıkacak

Arçelik, Enerji Çözümleri Tırı ile işletmelerde yenilenebilir enerji dönüşümünü teşvik etmeyi hedefliyor. Türkiye’deki 26 OSB’yi dolaşacak tır, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikleri tanıtacak. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Türkiye’deki yeşil dönüşüme talibiz” dedi.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - İklim krizi ve çevresel faktörler, şirketleri sürdürülebilirlik alanlarında yeni yatırımlara teşvik ediyor. Türk şirketlerinin de Paris İklim Antlaşması gereği enerji verimliliklerini belirlenen kriterlere oturtması gerekiyor. Ülkemizde sürdürülebilirlik alanındaki değişimlere öncülük eden Arçelik, hem şirket bünyesinde hem de ülkedeki değişime destek olmak amacıyla bu alandaki yatırım ve tanıtımlarını aralıksız sürdürüyor.

Şirket son olarak yeni bir projesini daha kamuoyuna duyurdu. ‘Enerjiniz İyi Olsun’ mottosuyla 2023’te yenilenebilir enerji dönüşümü atağı başlatan şirket, Arçelik Enerji Çözümleri Tırı ile Türkiye’de tüketilen elektrikte önemli payı bulunan Organize Sanayi Bölgelerini (OSB) ziyaret ederek işletmelerde yenilenebilir enerji dönüşümünü teşvik etmeyi amaçlıyor. Üzerindeki güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde kullandığı elektriği kendisi üretecek olan tır, Arçelik’in yerli güneş paneli, inverter, batarya, enerji depolama sistemi ve elektrikli araç şarj istasyonunu içeren yenilenebilir enerji çözümlerini tanıtacağı işletmeleri, güneş enerjisi kullanımına teşvik edecek. Tır, 1 yıl içinde 26 OSB’yi ziyaret edecek.

“ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, iklim kriziyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının büyük önem taşıdığını, gelinen noktada yenilenebilir enerji kullanımının artık bir tercih değil gezegenin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk hâlini aldığını söyledi. Dinçer, sürdürülebilirlikte öncü bir şirket olarak bu alandaki sorumluluklarının bilinciyle 2023’te Arçelik markasına stratejik bir yatırım yaptıklarını ve yerli güneş paneli üretimine başladıklarını vurgulayarak “Çok geçmeden bu alandaki ürün-hizmet portföyümüzü farklı çözümlerle genişlettik ve ‘Enerjiniz İyi Olsun’ diyerek bu ürün-hizmetlerimizi ülke genelindeki yetkili satıcı ve servis ağımıza yaydık. Bugün 350’den fazla bayimizle ürünlerimizi tüketicilerle buluşturuyoruz. Şimdi de Arçelik ‘Enerji Çözümleri Tırı ile yenilenebilir enerji atılımımızı bir adım ileriye taşıyoruz. Tırımızla sanayide yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırmayı, işletmeleri yenilenebilir enerji kullanımına teşvik ederek hem dünyamız hem işletmeler hem de ülkemiz için değer oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.