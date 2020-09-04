Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Bessam es-Salihi, ülkesinin, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasını reddetmek için Arap Birliği'nden talep ettiği olağanüstü toplantı kararına Bahreyn'in müdahale etmesini kınadı.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahreyn'in tutumunu, "Filistin halkını sırtından bıçaklama, normalleşme adımlarıyla övünme ve işgal ile gizli anlaşma" olarak niteledi.

"Filistin tasarısını reddeden, Arap Birliği'nin kararlarını açık bir şekilde reddeder." diyen Salihi, Bahreyn'in, Filistin karar tasarısını kabul etme veya reddetme kararına sahip olmadığını vurguladı.

Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmenin reddedilmesine ilişikin zirve toplantılarında alınan bir kararı olduğunu hatırlatan Salihi, bu konuda Arap ülkelerine tutum ve taahhütlerine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Manama'nın itirazı üzerine Filistin'in toplantı talebi reddedildi

Filistin, İsrail-BAE normalleşme anlaşmasının ardından 13 Ağustos'ta Arap Birliği'nden İsrail ile normalleşmeyi reddeden tutumunu teyit etmek icin olağanüstü bir toplantı talebinde bulundu.

Toplantının yapılıp yapılmayacağı konusunda Arap Birliği'nin kararında belirsizlik sürerken, "Bahrain Al Youm" gazetesi ise bugün, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Manama'nın itirazı üzerine Arap Birliği'nin Filistin'in toplantı talebini reddettiğini aktardı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde ayrıca Bahreyn'in Filistin'in Arap Birliği'ne sunduğu tasarıda "normalleşmeyi reddeden" maddeyi ekleme talebini de reddettiği kaydedildi.

Bahreyn resmi makamlarından söz konusu habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeler, Bahreyn'in dün, Abu Dabi'nin, "tüm ülkelerden" BAE'ye yapılacak karşılıklı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılması yönündeki talebini onaylamasının ardından gelmesi dikkati çekti. Söz konusu kararla İsrail uçaklarının BAE'ye yapacağı uçuşlarda Bahreyn hava sahasının kullanılmasının önü açılmış oldu.

Kendi adına, özel "Al-Shorouk" da dahil olmak üzere Mısır medyası, bir Arap diplomatik kaynağın (adını vermedikleri) "Genel Sekreter Ahmed Aboul Gheit, Arap ülkeleri arasında bölünmelerden kaçınmak için toplantının ertelenmesini istedi." dedi.

Arap Birliği olağan toplantısı gelecek hafta yapılacak

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap ülkeleri arasındaki bölünmelerden kaçınmak için Filistin'in toplantı talebinin ertelenmesini istedi.

Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde Filistin'in başkanlığında önümüzdeki haftalık olağan toplantısını video konferans yöntemiyle yapacağı kaydedildi.