ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259'a çıktı.
ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 193 bin 259'a çıktı
07.09.2020 - 16:58 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 193 bin 259'a çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,
730204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730204.aspx
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