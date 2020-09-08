Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa sınır eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde bulunan mermer madeninde dün göçük meydana geldi. Göçük sonucu 19 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hala enkaz altında 5 kişinin bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.