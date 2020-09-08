Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa sınır eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde bulunan mermer madeninde dün göçük meydana geldi. Göçük sonucu 19 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hala enkaz altında 5 kişinin bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Pakistan’da mermer madeninin çökmesi sonucu ölü sayısı 19’a yükseldi
08.09.2020 - 14:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’da mermer madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 19’a yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pakistan,mermer madeninde çökme,
730401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730401.aspx
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