Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile UNICEF ve UNESCO yetkilileri videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Salgının ardından geçen 9 ayda pek çok soru işareti olduğunu ama “daha net bir resim” görmeye başladıklarını aktaran Ghebreyesus “Çocukların ve ergenlerin enfekte olabileceğini ve başkalarına da bulaşabileceğini biliyoruz. Bu virüsün çocukları öldürebileceğini biliyoruz. Ancak enfeksiyonun çocuklarda daha hafif geçme eğiliminde olduğunu, onlar arasında Covid-19’dan kaynaklı çok az sayıda ciddi vaka ve ölüm yaşandığını da biliyoruz” dedi. Bu sebeple “Hepimiz çocukların okula geri dönmesini istiyoruz” diyen Ghebreyesus “Bazı ülkelerde okullar hâlâ kapalı. Çocuklar, gençler ve bir bütün olarak toplumlar üzerindeki yıkıcı sonuçları göz önüne alındığında, okulları kapatma kararı son çare olmalı” şeklinde konuştu.