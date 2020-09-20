Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesi devam ederken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka uymayan hareketleri ve açıklamaları kendi milletvekilleri tarafından da eleştiriliyor. Bir sempozyuma katılan Yunan milletvekili Dimitris Keridis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in son dönemdeki ifadelerini boşa çıkaran açıklamalar yaptı. Ege Denizi'nin çoğunluğunun uluslararası su olduğunu belirten Keridis "Türklerin de bu denizde bir kıyısı ve iki adası var. Türkiye'nin gözünden bakarsak eğer ortada çok büyük adaletsizlik var. Yaklaşık yüzde 40'ı ve tam olarak bu yüzden uluslararası suların Yunan denizi olmadığı gerçeğini sadece Türkler değil; geri kalan gezegen de söylüyor" dedi.

Türkiye'nin batı bölgesinde yaklaşık 40 milyon insanın yaşadığını söyleyen Keridis "Meis adasında ise sadece 482 kişi bulunuyor. Meis'de ufak da olsa bir yerleşim yeri vardır, çünkü kıta sahanlığına sahip olmak için bir adada yerleşim olması gerekir. Yunanistan 'bölgede insanlar yaşıyor' diyor ve Türkiye de 'kendi insanlarım yaşıyor' diyor. Ama birinde 482 kişi diğerinde 40 milyon kişi var. Yunanistan, Lahey Adalet Divanı'na gitmekten yana değil. Çünkü mahkemeden Yunanistan'ın lehine bir karar çıkmaz. Atina kaybetmekten korkuyor. En muhtemel karar çoğunlukla bizim lehimize bir uzlaşma kararı çıkarmaktır ancak bu 80 milyonluk Türkiye için de uygun olacaktır. Meis adasını bile kaybedebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

“LAHEY'E GİTMEYELİM”

Bir başka Yunan milletvekili Dimitris Kammenos ise Skai TV’de katıldığı programda "Başbakan Kiryakos Miçotakis’in kız kardeşi Bakoyanni, Lahey’e gitmemiz gerektiğini söyledi. Yunanistan Lahey’e giderse elimizde olan çoğu şeyi kaybederiz. Meis’i ve kıta sahanlığımızı kaybedeceğimizi söylüyorum. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos'un Türkiye’nin geniş bir sahile sahip olduğu konusunda bir konuşması var" dedi.