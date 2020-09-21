Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün Genel Kurul sekreterliğine seçilen ilk Türk diplomat olan Volkan Bozkır’ın konuşmasıyla başladı. Korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya rekor sayıda ülke liderinin katılması bekleniyor. Birleşmiş Milletlerin 75’inci anma toplantısı 75 yılda BM’nin etkin olduğu gelişmeleri gösteren bir video yayınlandı. Videonun ardından konuşma yapan Bozkır, “Birleşmiş Milletlerin geçtiğimiz 75 yılda yaptıklarından gurur duyuyorum ve bugün 75’inci yılı anıyoruz” ifadelerini kullandı. BM’nin yaptığı çalışmalar ile nükleer silahlanmadan, soğuk savaşa, açlıktan, ülkelerdeki seçimlerin demokratikleşmesine kadar katkıda bulunduğunu ifade eden Bozkır, toplantının temasının “Arzuladığımız Gelecek için İhtiyaç Duyduğumuz BM: Çok taraflılığa Bağlılığımızı Yineliyoruz” olduğunu belirtti. Bozkır, günün şartlarında ihtiyaç duyulan BM’nin var olabilmesi için kaynakların seferber edilerek, siyasi yapının yeniden oluşturulması çağrısında bulundu. Tüm üye ülkelere ve Birleşmiş Milletler çalışanlarına teşekkür eden Bozkır, gelinen noktanın onların çabası olmadan gerçekleşemeyeceğini vurguladı. Bozkır, ayrıca Dünya’da BM kadar etkin ve kabul gören başka bir grubun olmadığını hatırlatarak, “Başka hiçbir organizasyon Dünya’ya Birleşmiş Milletler kadar umut vermiyor” dedi.

Bozkır’ın ardından konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise BM’nin başarılarından bahsederek, “Daha yapılacak çok iş var” ifadelerini kullandı. BM’nin çabaları sayesinde uzun zamandır büyük güçlerin silahlı bir çatışmada karşı karşıya gelmediğini ifade eden Guterres, BM sayesinde milyonlarca insana yardım edildiğini, barışın korunduğunu, uluslararası kanunların geliştirildiği ve korunduğunu belirten Guterres, varılan nokta ile ilgili olarak “Bütün üye ülkeler gurur duymalı ve bunu korumalı” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ülkeler söz almaya başladı

Genel Kurula ev sahipliği yapan ABD‘nin BM temsilciliği görevini yürüten Cherit Norman Chalet ülkesini temsilen duyduğu gururdan bahsederek, “Birleşmiş Milletler’in kurulumundaki vizyon her adımına rehberlik etmelidir. Bazı başarısızlıklara rağmen mavi kasklı barış koruyucuları birçok noktada başarılı oldu” ifadelerini kullandı. Chalet, ayrıca ABD’nin sadece BM’ye ev sahipliği yapmadığını 75 yıldır BM’nin en büyük maddi destekçisi olduğunu hatırlattı. Chalet “75’inci yılda Birleşmiş Milletler kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tekrar incelemeli ve başarıları kutlarken yanlışlarından ders çıkartmalıdır” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’de toplantıya gönderdiği video mesajda “Geçmiş yerine geleceğe bakarak konuşmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Çocuklarının ve onların çocuklarının büyük ihtimal ile uzayın fethedildiği, teknolojinin yükseldiği bir dönemde yaşayacağını belirten Michel “Her kişinin itibarı önemlidir. Sözlerimizden ziyade hareketlerimiz gelecek nesillerin kanatlarını açabilmesi için fırsatlar oluşturacaktır” dedi.

Genel kurulda ülkelerin konuşmaları görüşmeler yerel saat ile akşam 21.00’e kadar devam edecek. Konuşmaların tamamlanamaması halinde yarın devam edilecek.