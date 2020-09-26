Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç’te Karolinska Enstitüsü araştırmacıları yeni bir korona virüs testi geliştirdi. İsveç devlet televizyonuna göre 2 buçuk saatte sonuç verebilen test diğer testlere göre daha ucuz. Karolinska Enstitüsü Tıbbi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü araştırmacısı Bjorn Reinius, yeni test yönteminin diğer testlere göre daha basit olduğunu söyledi.

İsveç’te son 48 saatte koronavirüsten 2 kişinin öldüğü, 634 yeni vaka görüldüğü belirtildi. Toplam 5880 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar 90 bin 923 vaka tespit edildi.

Şu anda 2599 kişinin yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.