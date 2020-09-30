Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan - Ermenistan cephesinde sıcak çatışmalar devam ediyor. Ermeni güçleri sivilleri hedef alırken, Azerbaycan güçleri ise Ermeni ordusuna ağır darbeler vuruyor. Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunan Ermeniler, dört tankı daha kaybederek çekilmek zorunda kaldı.

CESETLERİ ÇATIŞMA ALANINDA KALDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi. İnsan ve askerî teçhizat kaybına uğrayan düşman alayı tamamen imha edildi. Ermeni güçler kayıp vererek geri çekildi. Ermeni askerlerin cesetleri çatışma alanında kaldı. Ayrıca Fuzuli ilinin Aşağı Veyselli köyü yönünde Azerbaycan mevzilerine yapılan saldırı da önlendi" dedi.

ERMENİ KAÇTI, PKK GETİRİLDİ

Azerbaycan’daki siteler, Ermenistan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl'dan kaçmasının ardından yerlerine PKK'lı teröristlerin getirildiğini yazdı. Siteler, öldürülenlerin çoğunun PKK'lı teröristlerin olduğunu bildirdi. İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; PKK'lı teröristler, toplu hâlde öldürülmemek için 25'erli gruplar hâlinde Azerbaycan'a karşı savaşmak için Ermenistan'a desteğe gitti.

52 ERMENİ ASKER DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan'a ait bir SİHA, Vardenis bölgesinden Dağlık Karabağ yönünde ilerleyen bir otobüsü vurdu. Sivil araçlarla cepheye götürülmek istenen 52 Ermeni askerin öldüğü öğrenildi. Ayrıca Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 18. motorlu tüfek tümeninin 9. alayının komutanı Albay Artem Pogosyan da ağır yaralandı.

“SU-25 DÜŞÜRÜLDÜ” İDDİASINA ÇİFTE YALANLAMA

Ermenistan Savunma Bakanlığı "Gence Havalimanı’ndan kalkan Türkiye'ye ait F-16, Ermenistan'a ait Su- 25 savaş uçağını düşürdü. Pilot hayatını kaybetti" iddiasında bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’ın iddiasını yalanladı. Aliyev, “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor. Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor. Türkiye, çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor" dedi.

ACEM YALANI!

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'dan Ermenistan'a silah ve askerî malzeme taşındığı iddialarını reddetti. Hatibzade "İran, sınırlarının silah ve mühimmat için kullanılmasına izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı. Oysa sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askerî araçların Ermenistan'a gittiği gözüküyor.

12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı açıklandı.

ERMENİSTAN DAĞLIK KARABAĞ'A S-300'LERİ SEVK EDİYOR

Dağlık Karabağ'daki cephe hattında yoğun çatışmalar sürerken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Erme- nistan'ın bölgeye S-300 füze savun- ma sistemi taşıdığını duyurdu.

ÜLKEDEN AYRILMALARI YASAKLANDI

Azerbaycan ordusunun ilerlemesiyle Erivan hükûmeti 'savaş hâli' ilan etti. Bunun üzerine askere alınma korkusu yaşayan Ermeni erkekler, ülkeyi terk etmeye başladı. 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi. Azerbaycan Haber Ajansı APA, ağır darbe sonrası Dağlık Karabağ'dan da tahliyenin başladığını duyurdu. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, taraflara çatışmaya son vermesi çağrısı yaptı. Peskov, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye ile de temas hâlinde olduklarını söyledi.