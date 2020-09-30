Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Terter’in Tonaşen köyündeki Ermeni taburu askerlerinin bulundukları mevkileri bırakıp kaçtığını belirtti.



Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası nokta atışıyla vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası Ermeni askerleri arasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve alay komutanlığının yaralıların tahliyesi için yardım istediğini açıkladı.

Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait askeri teçhizatların vurulduğunu belirtti.



Azerbaycan-Ermenistan hattında Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatın vurulma görüntüsünü paylaştı.