Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 1 "Hurricane" roketatar, 1 "OSA" uçaksavar füze sistemi, 3 “BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı ve cephenin farklı yönlerinde 2 “D-20” obüs topu imha edildiği belirtildi.



Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.