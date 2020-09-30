Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 1 "Hurricane" roketatar, 1 "OSA" uçaksavar füze sistemi, 3 “BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı ve cephenin farklı yönlerinde 2 “D-20” obüs topu imha edildiği belirtildi.
Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 hedefi daha imha etti
30.09.2020 - 16:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 8 hedefi daha vurdu.
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,
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