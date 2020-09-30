Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst düzey bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisinin Brüksel'de gazetecilere yaptığı bilgilendirmeye göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen hafta BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada da belirttiği gibi, Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için uluslararası konferans düzenlenmesi fikrine bölgeden destek geldi.

Konferansın formatı, nerede yapılacağı, hangi konuların tartışılacağı gibi henüz kesin bir cevabı olmayan sorular bulunuyor. AB yönetimi, bu konudaki fikirlerini yarın üye ülkelerin liderlerine sunacak.

Konferansın katılımcılarının Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler ile Birleşmiş Milletler ve AB olması planlanıyor. AB yetkilileri, konferansın tarihi konusunda 2021'in başını işaret ediyor.

AB yetkilileri, "bölgedeki tüm hassasiyetleri dikkate almak" gerektiğini vurguluyor. Bunlardan birini de Kıbrıs Türklerinin katılımı oluşturuyor. AB yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konferansa davet edilmesinin AB üyeleriyle yapılacak görüşmelerin bir parçası olacağını vurguluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansın düzenlenmesi halinde buna Kıbrıs'tan her iki tarafın da katılması gerektiğini belirtmiş ve "Türk tarafı olmayacaksa Rum tarafının da katılması doğru olmaz çünkü hakça paylaşım için iki tarafı da dinlemek lazım." demişti.

AB yönetimi, Doğu Akdeniz ülkelerinin bazılarının birbirleriyle yaptığı ikili anlaşmalara işaret ederek, bu anlaşmalar nedeniyle çıkarların çatışmalarının ortaya çıktığının altını çiziyor ve sorunların çözümünün ancak çok taraflı bir süreçle mümkün olabileceğine inandıklarını belirtiyor.

Konferansın konularının ise başta deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile enerjinin yanı sıra göç ve güvenlik gibi başlıklardan oluşması planlanıyor.

Pozitif gündem

AB liderleri, Doğu Akdeniz ve Türkiye ilişkiler konularını iki gün sürecek zirve toplantılarının yarın akşamki yemek bölümünde görüşecek.

Zirve öncesinde AB yetkilileri, Türkiye ile olumlu bir gündem geliştirmenin önemini vurguluyor ancak bunun için "bazı şartların yerine getirilmesi" gerektiğini savunuyor. AB'nin Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için neler sunabileceği konusunda ise ekonomik iş birliği ve Gümrük Birliği'ne işaret ediliyor.

Üst düzey bir AB yetkilisi, "Gümrük Birliği’ni güncellemek hem Birlik hem de Türkiye’nin çıkarınadır. Bu konuda görüşmelere yeniden başlayabiliriz." dedi.

Güvenlik alanında iş birliği, halklar arası teması ve öğrenci değişim programlarını artırma gibi olumlu gelişmelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Dağlık Karabağ için üçüncü ülkelere çağrı yapılması bekleniyor

AB liderlerinin yarın başlayacak iki günlük zirve toplantılarında dış politikada Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkiler konularının yanı sıra Belarus, Çin ile ilişkiler ve Dağlık Karabağ da gündeme gelecek.

Liderlerin toplantıların sonunda Dağlık Karabağ konusuna üçüncü ülkelerin müdahil olmaması yönünde bir çağrıda bulunması bekleniyor.