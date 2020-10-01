Aliyeva, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın hiçbir zaman başkalarının topraklarına göz dikmediğini, insanlık suçu işlemediğini belirtti. Azerbaycan ordusunun başka bir devletin toprağına ayak basmadığını, kendi toprağını koruduğunu ve onun için savaştığını kaydeden Aliyeva "Ermenistan'ın silahlı provokasyonuna cevap verildi. Azerbaycan ordusu kendi vatanını savunarak başarılı karşı saldırı operasyonu düzenliyor ve işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor" ifadelerini kullandı. Aliyeva, Azerbaycan halkı ve devletine destek olan, adil ve ilkeli tutum sergileyen tüm devlet ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek "İlk olarak kardeş Türk halkına ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Onların dayanışması ve manevi desteği her bir Azerbaycanlıya gurur hissi yaşatıyor" ifadesini kullandı.
Mihriban Aliyeva: Manevi desteğiniz gurur veriyor
01.10.2020 - 07:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 07:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı dolayısıyla dayanışma ve manevi destek sergileyen Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Etiketler : Azerbaycan,Mihriban Aliyeva,
735729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735729.aspx
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