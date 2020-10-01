Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte 211 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3825 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 26 bin 380'e, vaka sayısının da 461 bin 44'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4121'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 383 bin 368'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede bugüne kadar 4 milyon 43 bin 130 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.