Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aylardır herkesi evlerine hapseden yeni tip koronavirüs (Covid-19) "dünyanın süper gücü"nü çaresiz bıraktı. Ölü sayısının 200 bini geçtiği ABD'de vakalar yönetim katına da sıçradı. Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Başkan'ın yakın çevresinde bulunan kişilerin de hastalığa yakalandığı öğrenildi.

İlk olarak Trump’ın seçim kampanyasının eski danışmanı Kellyanne Conway ile yeni danışmanı Bill Stepien'de Covid-19 tespit edildi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen toplantıya katılan ve yeni Anayasa Mahkemesi yargıcının seçilmesi ile ilgili çalışmalar sürdüren Cumhuriyetçi Senatörler Thom Thillis ve Mike Lee’de hastalık görüldü. Ayrıca Beyaz Saray’da çalışan gazetecilerde de virüs çıktı.

Aralarında Trump ile Air Force One’ı kullanarak seyahat eden bir gazetecinin de bulunduğu 3 muhabirin testlerinin pozitif olduğu belirtildi. Öte yandan Trump’ın Covid-19'a yakalanmasıyla onunla çalışanların da maske kullanmaya başladığı dikkat çekti.

HASTANEDE İLAÇ TEDAVİSİ BAŞLADI

Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisi Walter Reed Askerî Hastanesinde devam ediyor. Trump'ın doktoru Sean Conley "Başkan'ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum. Oksijen takviyesine ihtiyaç duymuyor. Remdesivir'in ilk dozu uygulandı. Şimdi dinleniyor" bilgisini paylaştı. Donald Trump ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sanırım iyiye gidiyorum. Herkese teşekkür ederim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

ANTİKOR KOKTEYLİ MERAK KONUSU

ABD Başkanı Donald Trump’a bir doz (8 gram) “antikor kokteyli” verildiği açıklanmıştı. Bu yöntem dünyada merak konusu oldu. ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından geliştirilen kokteyl, 29 Eylül'de yapılan denemelerde virüsle enfekte olmuştu. Antikorun sadece hastaneye kaldırılacak kadar hasta olmayan hastalarda semptomları daha hızlı hafiflettiği belirtilmişti. 'Başkan'a ek olarak çinko, D vitamini, famotidin, melatonin ve aspirin verildi.

BAŞKANLIK YARIŞINDA İŞLER KIZIŞIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalanmasının ardından gözler ABD seçimlerine çevrildi. Ulusal anket sonuçları, Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden'ın yarışı Trump'ın 7 puan önünde götürdüğünü ortaya koydu. Özellikle Arizona, Florida, Ohio ve Kuzey Carolina gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçi olan eyaletlerde dahi Biden’ın önde gözükmesi sebebiyle Trump seçmenleri endişeli. Trump’ın 15 Ekim’deki İkinci Başkanlık Tartışmasında öne geçmesi beklenirken, sağlık durumundaki gelişmeler seçmende soru işareti oluşturdu.