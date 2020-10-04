Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinde ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı.