Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinde ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri teçhizatları ele geçirdi
04.10.2020 - 19:54 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri teçhizatları ele geçirmeye devam ediyor.
Etiketler : Azerbaycan ordusu,Ermenistan,teçhizat,
736561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736561.aspx
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