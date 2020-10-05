Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umre yapmak isteyen Müslümanlar, Mekke’deki Mescid-i Haram’a akın etti. İlk grup, sosyal mesafe kuralına uyarak umre ibadetini yerine getirmeye başladı. Suud Hac ve Umre Bakanlığı, ilk aşamada yurt içinden günde 6 bin kişiye umre izni verileceğini duyurdu. Bakanlık, bunların 6 gruba bölüneceğini ve her gruba umre ibadetini tamamlamak için 3 saat süre verileceğini belirtti. Suud yetkililer, salgın tedbirleri kapsamında umre ziyaretleri için başvuruların sadece umre uygulaması üzerinden kabul edileceğini belirterek “Umre başvurularını 18-65 yaş arası insanlar yapabilir” dedi. Umre yapanların Kâbe ve Hacer-ül Esved’e ulaşması ve dokunması engellenecek. Zemzem suyu kapalı kutular içinde verilecek. Mescid-i Haram günde 10 defa dezenfekte edilecek. Umre yapmak için şu anda koronavirüs testi gerekmiyor.